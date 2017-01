Bocholt - Die Rückrunde beginnt für den TSV Bocholt am Sonntag um 13 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim HC Wölfe Nordrhein aus Duisburg. Aus Bocholter Sicht findet dieses wichtige Spiel in der Handball-Landesliga glücklicherweise auswärts statt. In Heimspielen läuft es für den TSV in dieser Saison noch gar nicht rund.