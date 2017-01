Bocholt - Die am Dienstag, 10. Januar, beginnende Heimtextil in Frankfurt gilt als weltweit größte Messe für Wohn- und Objekttextilien. Im vergangenen Jahr kamen rund 69000 Fachbesucher aus 137 Ländern in die Hallen, in denen 2866 Aussteller ihre Neuheiten präsentierten. Die internationale Leitmesse dauert in diesem Jahr bis Freitag, 13. Januar. Auch Bocholter Firmen werden zu den Ausstellern gehören.