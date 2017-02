Rhede - Mit den NRW-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften steht am Wochenende für 15 Aktive des LAZ Rhede in Leverkusen die nächste Prüfung auf dem Weg zu den deutschen Hallen-Meisterschaften an. Angeführt wird das LAZ-Team von der Drei- und Weitspringerin Klaudia Kaczmarek, die am Mittwoch mit der Teilnahme an der „IAAF World Indoor Tour“ einen Höhepunkt in ihrer erfolgreichen Karriere feiern durfte.