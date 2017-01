Isselburg-Anholt/Werth - Die Anholter und Werther lesen mehr – oder zumindest leihen sie mehr Medien in den Büchereien der beiden Ortsteile aus. Mit den Zahlen sind die beiden Leiterinnen, Sylvia Schmidt in Anholt und Silvia Jordan in Werth, zufrieden. In Anholt wurden fast 100 Medien mehr ausgeliehen als 2015, in Werth waren es sogar rund 200 Ausleihen mehr.