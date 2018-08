Ampeln funktionieren wieder

Bocholt - In Bocholt sind am Freitagmorgen mehrere Ampeln ausgefallen. Betroffen waren die Ampeln an der Hungerkamp-Kreuzung, an der Kreuzung von Ostwall und Weberstraße sowie an der Kreuzung von Alfred-Flender-Straße und Bömkesweg. Inzwischen funktionieren die Ampeln an allen drei Kreuzungen jedoch wieder.