Malerbetrieb Jörg Giesen feiert Jubiläum

Bocholt - Seit fast 19 Jahren leitet Jörg Giesen den gleichnamigen Malerbetrieb. Der heute 53-jährige Bocholter übernahm am 1. November 2000 das Unternehmen von seinem Vater Hans-Dieter Giesen. Der musste sich damals aus gesundheitlichen Gründen aus dem aktiven Geschäft zurückziehen. Gegründet hatte der 2017 verstorbene Bocholter sein Geschäft am 14. Juli 1969 – also vor 50 Jahren.