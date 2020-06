„Migration in Bocholt“: Integrationsrat stellt Buch vor

Bocholt - Der Integrationsrat hat am Donnerstag das Buch „Migration in Bocholt - Zeitzeugen berichten“ vorgestellt. Es ist unter anderem durch knapp 40 Interviews mit Zeitzeugen entstanden. Die Idee zu dem Buch war bereits vor neun Jahren entstanden. Das Buch gibt es für 15 Euro im Buchhandel, in der Geschäftsstelle des Integrationsrates und in der Stadtbibliothek. Die erste Auflage umfasst 1000 Exemplare.