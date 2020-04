Bocholt - Die Stadt Bocholt appelliert an die Bürger, sich auch am 1. Mai an die derzeit geltenden Regeln und Verbote zu halten. Ausflüge sind weiterhin nur zu zweit oder im engsten Familienkreis erlaubt. Auch Aaltens Bürgermeister Anton Stapelkamp richtet einen Appell an die deutschen Nachbargemeinden.