1. Matchingmesse in der Bocholter FH sehr gut besucht

Bocholt - Am Donnerstag war zwischen 13 und 16 Uhr in der Fachhochschule in Bocholt phasenweise im Erdgeschoss kein Durchkommen mehr. Während der 1. Matchingmesse nutzten viele deutsche und auch einige niederländische Studenten die Möglichkeit, 37 Firmen aus der Region dies- und jenseits der Grenze kennenzulernen und über mögliche Zusammenarbeiten zu sprechen.