100 Besucher informieren sich über das Bocholter Mobilitätskonzept

Bocholt - Das Integrierte Mobilitätskonzept 2035 haben am Samstag die Stadt Bocholt und das Gutachterbüro „Planersocietät“ in einer Ausstellung in der Mensa am Benölkenplatz vorgestellt. Anderthalb Jahre hat eine Lenkungsgruppe ein Konzept erarbeitet, das als Leitfaden für die Entwicklung des Bocholter Mobilitätsausbaus dienen soll. Beim Thema Nordring wurde die Diskussion schon mal hitziger.