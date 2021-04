106 Neuinfektionen mit Corona

In Bocholt wurden 23 neue Fälle bekannt, hier sind aktuell 166 Menschen erkrankt. In Rhede sind 16 Menschen erkrankt (+3) und in Isselburg 13 (+2). Den stärksten Anstieg von Fällen gab es in Gronau (+25), gefolgt von Bocholt und Ahaus (+19).

Die Zahl der Gesundeten innerhalb eines Tages liegt bei 19. Außerdem meldet der Kreis Borken einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Zahl der Toten steigt damit kreisweit auf 221.