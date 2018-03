1300 Schüler beim Barmer Kindersprint

Bocholt - Um Geschwindigkeit und Geschick ging es beim Finale des Barmer Kindersprints am Samstag in der Sporthalle an der Werther Straße. Rund 1300 Kinder der ersten bis vierten Schulklassen aus acht Bocholter Grundschulen waren zum Laufparcours-Wettkampf angemeldet. Viele Eltern und Großeltern waren gekommen, um die jungen Sportler anzufeuern.