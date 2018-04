15-jähriger Radfahrer fährt fast Polizisten um

Bocholt - Ein 15-jähriger Radfahrer war am Dienstagmittag in falscher Richtung auf dem Radweg der Münsterstraße unterwegs. Dabei stieß er fast mit einem anderen Radfahrer zusammen. Dumm nur, dass es sich dabei um einen Polizisten handelte. Das Fahrrad, mit dem der Jugendliche unterwegs war, hat er nach eigenen Angaben an der Bahnhofstraße „gefunden“. Die Polizei sucht den rechtmäßigen Besitzer.