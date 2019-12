1,65 Millionen Euro für den Umbau der St.-Josef-Kirche

Bocholt - In etwas mehr als einem Monat geht es los. Dann beginnt am Montag, 13. Januar, der Umbau der St.-Josef-Kirche. „Dann werden wir die Sakristei und die Kirche leer räumen, um die Baustelle einzurichten und den Bauzaun zu errichten. Dann wird auch der Bagger anrücken“, sagt Pfarrer Andreas Hagemann. Der letzte Gottesdienst findet am Sonntag, 12. Januar, um 11.15 Uhr statt.