Bocholt – Die Polizei sucht Zeugen für einen Raub, den ein 17-jähriger Bocholter jetzt zur Anzeige gebracht hat. Der junge Mann war am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in Höhe des Wohnmobilparks an der Uhlandstraße von zwei Personen angesprochen, die schließlich auf ihn einschlugen und ihm das Fahrrad und Bargeld abnahmen.