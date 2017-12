18-jährige Bocholterin wird gewürgt

Bocholt - Eine 18-jährige Bocholterin ist am frühen Mittwochmorgen in einer Gaststätte in Bocholt von einem gleichaltrigen Bocholter gewürgt worden. Außerdem stritten am zweiten Weihnachtsfeiertag mehrere Jugendliche auf der Wiesenstraße. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung wurde auch mit einem Messer gedroht, teilt die Polizei mit.