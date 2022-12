190.000 Euro für neuen Studiengang in Bocholt

Bocholt - Nachhaltigkeit ist schon jetzt bei vielen Firmen ein großes Thema und es wird in Bocholt künftig noch mehr Raum einnehmen. Im Wintersemester 2023 startet die Westfälische Hochschule am Campus Bocholt mit dem Bachelor-Studiengang „Sustainable Engineering and Management“. Wirtschaftsingenieurwesen werde so nachhaltig gedacht, teilt die Fördergesellschaft Westmünsterland der Hochschulen Bocholt/Ahaus mit.