200 Jahre alte Eiche in Holtwick soll gerettet werden

Bocholt - Geschätzte 200 Jahre hat die Eiche in Holtwick Wind und Wetter getrotzt. Der kurze aber heftige Sturm am vergangenen Sonntag war dann jedoch wohl zu viel für den Baum. Er kippte samt Wurzel um. Kaminholz soll aus ihm aber nicht werden. Der Bocholter Entsorgungs- und Servicebetrieb (ESB) versucht, den Baum zu retten. Am Donnerstag wurde er wieder aufgestellt.