Bocholt - Ein Weihnachten mit Glühwein, großem gemeinsamen Spaziergang und gemütlichem Zusammensein, so wie all die Jahre zuvor, kann es in diesem Jahr im Bocholter Tierheim nicht geben. Der traditionelle Weihnachtsspaziergang muss ausfallen, so wie zuvor bereits das Sommerfest oder der Adventsbasar.