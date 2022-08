21-Jährige an der Weidenstraße in Bocholt angegriffen und sexuell belästigt

Bocholt - Ein Unbekannter hat am Dienstag eine 21-jährige Bocholterin an einer Grünfläche angegriffen und sexuell belästigt. Am Donnerstag um 12.50 Uhr wurde dort zudem eine 45-jährige Bocholterin von einem Exhibitionisten belästigt. Die Polizei hält es für möglich, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handeln könnte.