230 Bocholter Radpilger in Kevelaer

Bocholt - Seit 109 Jahren können weder Unwetter noch zwei Weltkriege die Bocholter Radpilgergruppe von ihrer jährlichen Wallfahrt abhalten. Das sonnige Wetter am Wochenende war den 230 „Weißmützen“ dennoch willkommen. Unter dem Leitspruch „Suche Frieden“ fuhren die Männer und Jungs singend und betend am Samstag nach Kevelaer und am Sonntag wieder zurück.