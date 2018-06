24-Jähriger greift Rettungskräfte am Europaplatz an

Bocholt - Rettungskräfte versuchten in der Nacht zu Sonntag gegen 2.15 Uhr eine hilflose Person am Europaplatz zu behandeln. Wie die Polizei berichtet, wurden sie dabei plötzlich von einem 24-jährigen Bocholter angegriffen. Nur mithilfe von einigen Passanten gelang es den Rettungskräften, den hilflosen Mann in den Rettungswagen zu verfrachten.