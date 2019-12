250 Teilnehmer bei der „Fridays for Future“-Demo in Bocholt

Bocholt - Rund 250 Teilnehmer versammelten sich am Freitag am Neutorplatz, um dort an einem der vielen Klimastreiks teilzunehmen. Hierzu hatten die „Fridays for Future“-Organisatoren international aufgerufen. „Mir war klar, dass wir heute nicht so wie im September 500 Menschen zusammenkriegen,“ sagte die Organisatorin der Demo, Monika Ludwig von der Ortsgruppe „Parents for Future“.