2G-Bändchen: Gut, aber nicht perfekt

Bocholt - Seit einer Woche gilt in Deutschland die 2G-Regel für den Einkaufsbummel in der Innenstadt. Wer ein Ladengeschäft betreten will, muss seitdem einen Impf- oder Genesenen-Nachweis und einen Personalausweis vorlegen. Um das Verfahren zu vereinfachen, hat Bocholt die sogenannte Bändchen-Lösung eingeführt, die jetzt am Wochenende erstmals genutzt werden konnte.