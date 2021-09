Bocholt - Ein Oktoberfest vor ganz besonderer Kulisse haben 300 Besucher am Wochenende feiern können. Während Theissens Oktoberfest sonst immer in der Fliesenhalle der Firma stattfand, zogen die Veranstalter mit Christoph Theißen und Philip Traber in diesem Jahr an den Aasee um.