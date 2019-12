Bocholt - An den ersten beiden Samstagen, an denen die Bocholter kostenlos mit dem Bus fahren konnten, wurden rund 3000 Null-Euro-Tickets ausgegeben. Am ersten Samstag seien es 1352 und am zweiten Samstag seien es 1591 gewesen, berichtete Bürgermeister Peter Nebelo in der jüngsten Ratssitzung.