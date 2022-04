33 Coronainfizierte liegen derzeit im St.-Agnes-Hospital

Bocholt - Die Lage in den Krankenhäusern des Klinikum Westmünsterlands (KWML) ist nach wie vor angespannt. Noch immer ist die Zahl der Patienten mit Coronainfektion hoch. „Leider kommt es auch weiterhin zu krankheitsbedingten oder quarantänebedingten Personalausfällen in den Kliniken“, teilt Anja Jimie, Pressereferentin des St.-Agnes-Hospitals, mit. „Das führt dazu, dass es in den Krankenhäusern zu Leistungseinschränkungen kommen kann.“