35-Jähriger beleidigt Polizisten auf dem Weg zum Gefängnis

Bocholt - Am Donnerstagnachmittag haben Polizeibeamte in Bocholt einen 35-jährigen Mann festgenommen, gegen den ein Haftbefehl der Duisburger Staatsanwaltschaft vorlag. Während der Fahrt zum Gefängnis nach Münster habe der Mann die Polizeibeamten beleidigt und versucht, einen von ihnen per Kopfstoß zu verletzen, berichtet die Polizei.