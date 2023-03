Bocholt - Über Spenden in einer Gesamthöhe von 37.000 Euro konnten sich 38 Kindergärten und Tageseinrichtungen für Kinder freuen. Nach den Vereinen und Institutionen mit sozialem Engagement in 2022 und den Sportvereinen in 2021 standen in diesem Jahr die Kindergärten und Tageseinrichtungen im Mittelpunkt der Spendenausschüttung der Stadtsparkasse Bocholt.