400 Schüler kommen zum Jobkompass in die Fildekenhalle

Bocholt - Rund 400 Schüler der städtischen Gesamtschule, der Arnold-Janssen-Schule, der Hohe-Giethorst-Schule und der Melanchthon-Schule informierten sich am Freitag über die Berufswelt. Am traditionellen Jobkompass beteiligten sich in der Fildeken-Sporthalle über 20 Firmen.