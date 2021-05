Bocholt/Rhede - Bei einem Unfall in Rhede ist eine 45-jährige Bocholterin schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war die Frau am Samstag gegen 15.20 Uhr an der Gronauer Straße unterwegs, als ein 49-jähriger Autofahrer dort rückwärts aus einer Einfahrt herausfuhr und sie dabei übersah.