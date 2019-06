Foto: Severin Rüger

Silke Sommers (von links) und Tobias Heidemann vom Vorstand der Deutschen Förderungsgesellschaft zur Mukoviszidoseforschung demonstrieren mit Reiner Heske und Burkhard Farnschläder, wie schwer es ist, durch eine Nudel Luft zu holen. So in etwa fühlt sich das Leben mit der Stoffwechselkrankheit an.