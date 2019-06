Bocholt - 450 Hobbyradler, so viele wie noch nie zuvor, nehmen am Samstag, 15. Juni, an der 7. Muko-Bike-Tour teil. Die 97 Kilometer lange Strecke führt von Bocholt über Raesfeld, Velen und Rhede wieder zurück. Das Teilnehmerfeld wird wie in den vergangenen Jahren von der Tourkapitänin Jutta Tielemann, Olympia-Zweite von 1988, angeführt.