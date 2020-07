46-jähriger Bocholter soll bei Streit Hitlergruß gezeigt haben

Bocholt - Ein 46-jähriger Bocholter soll am Samstag bei einem Streit auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Dinxperloer Straße den Hitlergruß gezeigt haben. Der Mann bestreitet dies allerdings. Nach Angaben der Polizei hatte sich der 46-Jährige gegen 18.10 Uhr über einen 60-jährigen Autofahrer aus Bocholt aufgeregt, der in seinem Auto saß und mehrere Parkboxen blockierte.