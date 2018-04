50 Jahre Italia-Club Brüderlichkeit in Bocholt

Bocholt - Am 18. Februar 1968 hat der gebürtige Italiener Emanuele Mascolo in Bocholt den „Italia-Club“ gegründet. Seit Mascolo ihn vor einem halben Jahrhundert ins Leben rief, um alle Italiener aus Bocholt und Umgebung wie in einer großen Familie zu vereinen, ist er dessen Präsident. In diesen Tagen feiert der Verein sein 50-jähriges Bestehen.