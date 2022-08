50 Millionen für Wohnen in der Bocholter City

Bocholt – Die Pläne versprechen eines der größten Bocholter Wohnbauvorhaben der vergangenen Jahre zu werden. Die Firma „Kreativ Bauen und Wohnen“ mit Sitz in Schermbeck will auf rund 13.000 Quadratmetern an der Ecke Ebertstraße/Theodor-Heuss-Ring/Kreuzstraße im Bocholter Süden eine komplett neue Wohnanlage mit fünf großen Gebäuden errichten.