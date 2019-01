51-Jähriger wegen Insolvenzverschleppung angeklagt

Bocholt - Ein 51-Jähriger musste sich am Mittwoch wegen Insolvenzverschleppung vor dem Schöffengericht verantworten. Er hatte die Insolvenz seiner Werbeagenturen nicht rechtzeitig gemeldet und Vermögenswerte an die Seite geschafft. Das Verfahren gegen den ehemaligen Bocholter, der inzwischen weggezogen ist, wurde gegen eine Geldauflage in Höhe von 3500 Euro vorläufig eingestellt.