545 Bocholter Jubiläumsbäume fehlen noch

Bocholt - Bis zum Stadtjubiläum im Jahr 2022 will die Stadt 800 zusätzliche Bäume in Bocholt pflanzen. Doch bislang hat sie erst weniger als ein Drittel geschafft - es fehlen geeignete Standorte.

Der Plan ist ehrgeizig. Bis zu ihrem Jubiläum im kommenden Jahr will die Stadt Bocholt im gesamten Stadtgebiet 800 Bäume zusätzlich pflanzen, passend zum 800. Geburtstag. Gut ein Jahr nach dem Start der Aktion und knapp ein Jahr vor dem Start des Jubiläumsjahres sind allerdings erst weniger als ein Drittel dieser Baumpflanzungen erfolgt. Die Stadt sucht weiter nach geeigneten Standorten.

Rückblick: Im Dezember 2019 pflanzte die Stadt im Beisein von Vertretern von Politik und Verwaltung in Biemenhorst an der Maximilian-Kolbe-Straße drei Ungarische Eichen in den Boden. Das war der Auftakt für die 800-Bäume-Aktion bis zum Jahr des Stadtjubiläums. Bis jetzt wurden im gesamten Stadtgebiet 255 zusätzliche Bäume im Rahmen der Aktion gepflanzt, teilt die Stadt nun auf BBV-Anfrage mit.

Bereits im Februar hatte sich gezeigt, dass der Plan nicht so einfach umzusetzen ist. Im Umweltausschuss vor einem Jahr wies Stadtbaurat Daniel Zöhler darauf hin, dass es äußerst schwierig sei, geeignete Standorte für 800 Bäume zu finden. Im Sommer hatte die CDU der Verwaltung eine Liste mit 14 Ideen für Standorte vorgelegt. Doch nur sechs davon hielt das Grünflächenamt für geeignet, fünf weitere für bedingt geeignet.

Doch immerhin hat sich etwas getan. Von den 255 bisher gepflanzten Jubiläumsbäumen wurden die meisten, nämlich 51 Obstbäume, im November auf einer Fläche an der Westfälischen Hochschule gesetzt. Das Areal dafür stellten Fachhochschule und Stadt zur Verfügung, die Bäume pflanzte die Familienbildungsstätte (Fabi) mit Unterstützung von Baumpaten aus Anlass ihres 50-jährigen Bestehens. Weitere größere Pflanzaktionen gab es im Harderhook (Industriepark Mussum), wo 29 Bäume auf einer Obstwiese gesetzt wurden, und an der Don-Bosco-Straße, wo nun 13 zusätzliche Bäume stehen.

In diesem Frühjahr sollen nun weitere 800-Jahr-Bäume gepflanzt werden, kündigt die Stadt an. Dafür hat sie unter anderem Flächen am Rodelberg ins Auge gefasst und an der Böggeringstraße in der Nähe des Bürgerparks Mosse. „Nach diesen Anpflanzungen haben wir voraussichtlich rund die Hälfte der angestrebten Bäume bereits gepflanzt“, teilt die Stadt mit.

Je nach Standort sollen übrigens unterschiedliche Baumarten gepflanzt werden. Bei Beginn der Aktion im Dezember 2019 etwa wählte das Grünflächenamt Ungarische Eichen aus, weil diese mit voraussichtlich häufiger auftretenden Trockenperioden gut zurechtkommen. Die Stadt spricht von sogenannten „Zukunftsbäumen“, die angesichts des Klimawandels vermehrt ausgewählt würden. Diese Baumarten zeichneten sich unter anderem durch eine hohe Hitzeresistenz und Trockenstress-Toleranz aus.

Bleibt das Problem der fehlenden Standorte. Die Stadt will nun weiterhin die städtischen Grünflächen untersuchen, ob dort zusätzliche Baumpflanzungen möglich sind. „Wir sind zuversichtlich, dass wir bis zum Stadtjubiläum Standorte für die restlichen Bäume gefunden haben und diese gepflanzt wurden“, teilt die städtische Pressestelle auf BBV-Anfrage mit.

Im August hatte der städtische Umweltausschuss an die Bürger appelliert, sich bei der Stadt zu melden, wenn sie Platz für einen Baum hätten. Stadtbaurat Zöhler hatte damals darauf hingewiesen, dass es nun mal schwierig sei, in anderthalb Jahren 800 Bäume zu pflanzen. Zöhler: „Aber es wird keiner böse sein, wenn wir die 800 Bäume erst 2023 oder 2024 zusammenhaben.“