Bocholt - Hatten in den letzten zwei Jahren nur Alternativveranstaltungen stattfinden können, sind am Wochenende wieder viele Sternsinger in den Bocholter Straßen unterwegs gewesen. Ungefähr 60 von ihnen waren in Lowick unterwegs. „Mit dieser Anzahl kriegen wir unseren Bezirk gut abgelaufen“, berichtete Magdalena Döing von dem Orga-Team in Lowick.