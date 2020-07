Bocholt - An der Kreuzung von Münsterstraße, In der Kickheide und Bocholter Straße ist am Dienstagmorgen ein Auto mit einem Lkw zusammengestoßen. An der Kreuzung ist die Ampel wegen Bauarbeiten derzeit nicht in Betrieb. Bei dem Unfall wurde die Autofahrerin leicht verletzt, der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock, teilte die Polizei an der Unfallstelle mit.