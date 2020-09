Bocholt - Die gemeldeten Fälle von Corona-Infektionen nehmen im Kreis Borken langsam zu. Am Dienstag meldete der Kreis 61 infizierte Personen, das sind im Vergleich zu Montag fünf Personen mehr.

In Bocholt gibt es derzeit zehn Infizierte. Der Kreis rät aufgrund steigender Zahlen in den Niederlanden, bei Reisen in den Bereich Twente und Achterhoek besonders achtsam zu sein.