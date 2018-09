63-jähriges Unfallopfer kommt aus Bocholt

Nach ihrer Darstellung war der Mann am Freitag, 7. September 2018, gegen 17.35 Uhr von Isselburg in Richtung Bocholt gefahren. In Höhe des Bachlaufs „Wolfstrang“ geriet er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Sein Wagen kollidierte mit dem Kleintransporter einer 66-Jährigen aus Münster...