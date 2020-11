7-Tage-Inzidenz im Kreis Borken steigt weiter

Bocholt - Die Zahl der Infizierten im Kreis Borken steigt weiter an. Sie liegt jetzt bei 1315 Infizierten und damit um 76 Personen höher als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis stieg auf 164,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (vorher 148,4).

In Bocholt ist die Zahl der aktuell infizierten Personen um 18 Personen gestiegen und liegt derzeit bei 344. Damit ist Bocholt im Kreis Borken weiterhin an der Spitze der Städte mit den meisten Infizierten. In Rhede ging die Zahl der aktuell infizierten Personen leicht zurück von 117 auf 115 Personen. In Isselburg hingegen stieg sie auf 60 Personen an (plus 5). Neue gemeldete Todesfälle gab es von Freitag auf Samstag laut Statistik des Kreises nicht.

