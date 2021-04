7-Tage-Inzidenz sinkt unter 100

Bocholt verzeichnet die meisten Neuinfektionen - 19 sind es hier. 15 Menschen haben sich in Gronau infiziert, zehn sind es in Borken. In Rhede gibt es drei neue Fälle, in Isselburg einen.

Die Zahl der aktuell Infizierten ist aber kreisweit gesunken, weil 104 Menschen als gesundet gelten. Kreisweit sind derzeit 581 Menschen akut infiziert, 38 weniger als am Vortag. Der Inzidenzwert sinkt von 113,6 auf 97,2. Über die Osterfeiertage war allerdings weniger getestet worden.