72 Aussteller bieten Orientierungshilfe

Bocholt - Was ist es, was ich wirklich will? Diese Frage stellen sich jedes Jahr Schüler, deren Schulzeit dem Ende entgegengeht. Für die Schüler, die noch kein klares Ziel vor Augen haben, ist eine Azubimesse eine willkommene Orientierungshilfe. Das war auch wieder am Samstagnachmittag in der Volksbank Bocholt der Fall.