750 Bocholter Schüler kommen zum Hochschulberatungstag

Bocholt - Rund 750 Schüler der Bocholter Gymnasien und Berufskollegs haben am Dienstag am 16. Hochschulberatungstag teilgenommen. Hier informierten 22 Institutionen von 8 bis 12.30 Uhr über Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten. In diesem Jahr fand die Veranstaltung am Mariengymnasium statt.