78-jähriger Bocholter ist Seniorenseelsorger

Bocholt -Der Bocholter Hermann Heysterman engagiert sich seit 18 Jahren als Seniorenseelsorger im Azurit-Seniorenzentrum an der Böwings Stegge in Bocholt. Die ehrenamtliche Tätigkeit bereitet dem 78-Jährigen viel Freude. Der ehemalige Altenpfleger will anderen Menschen helfen und etwas zurückgeben. Bis zu seinem 80. Lebensjahr will er die Aufgabe des Seniorenseelsorgers auf jeden Fall weiter erfüllen.