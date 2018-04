80 Künstler stellen beim 11. Bocholter „Kunstcarrée“ aus

Bocholt - Zum elften Mal findet am Sonntag, 6. Mai, das „Kunstcarrée“ statt. Hier stellen von 10 bis 17 Uhr über 80 Künstler aus Bocholt, Belgien, Ungarn, Albanien und den Niederlanden aus. Eine Auswahl der Werke ist ab sofort in der Stadtsparkasse am Markt zu sehen. Eingebettet ist die Veranstaltung in diesem Jahr in die ersten „Bocholter Europawochen“.