Bocholt - Eine 81-jährige Rollstuhlfahrerin aus Bocholt ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Biemenhorst tödlich verletzt worden. Beim Überqueren der Straße in Höhe des Bürgerzentrums war die Dame von einem Transporter erfasst worden. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert.