82-jähriger Bocholter entwickelt Trainingslifter für Rollstuhlfahrer

Bocholt - Heinz Ketteler hat einen Trainingslifter für Rollstuhlfahrer entwickelt. Damit können sie direkt im Rollstuhl trainieren. Schon öfter hat der 82-jährige Bocholter Dinge erfunden. So entwickelte er zum Beispiel ein Amphibienfahrrad und einen zusammenklappbaren Heimtrainer. Sein Trainingslifter wird am Dienstag, 25. Februar, um 19.50 Uhr in der MDR-Sendung „Einfach genial“ vorgestellt.