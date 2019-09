Bocholt- In Bocholt sind derzeit bereits 8700 Gelbe Tonnen an die Haushalte ausgeliefert worden. Hinzu kommen 1100, die bereits in der Testphase in den Außenbezirken der Stadt verteilt worden waren. Die Zahl nannte Gisbert Jacobs, Leiter des Entsorgungs- und Servicebetriebs (ESB), in der jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses.