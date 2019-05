Bocholt-Barlo - Ein 88-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Donnerstag in Barlo von einem Lieferwagen erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Duisburg geflogen. Die Polizei konnte zunächst nicht ausschließen, dass der 88-Jährige in Lebensgefahr schwebt.