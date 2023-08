Bocholt - Statistisch gibt es in jeder Schulklasse Kinder mit der Diagnose Aufmerksamkeits-Defizit-Störung. Die Bocholterin Vera Bergmann will deshalb Lehrern dabei helfen, mit diesen Kindern richtig umzugehen. Dafür bietet die ausgebildete AD(H)S-Beraterin Coachings und Info-Tage an.